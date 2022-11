Edwards übernimmt Luton

Luton Town hat einen neuen Trainer. Wie der Tabellenzehnte der Championship berichtet, übernimmt Rob Edwards bei den Hatters. Der 39-jährige Waliser unterschreibt einen Vertag mit einer Laufzeit von mindestens dreieinhalb Jahren.

Edwards folgt bei Luton auf Nathan Jones. Der 49-Jährige übernahm vergangene Woche den FC Southampton.

Luton Town Football Club is delighted to announce the appointment of Rob Edwards as its new first team manager on a minimum three-and-a-half-year contract! 📝#COYH