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Bundesliga

Augsburg bedient sich in Leipzig

Der FC Augsburg schnappt RB Leipzig voraussichtlich ein Talent weg. Eine Ablöse fließt nicht.

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
3 min.
Manuel Baum bei seinem Trainingscomeback in Augsburg @Maxppp

Zwischen RB Leipzig und Faik Sakar hat es in den Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung schon länger keinen Fortschritt mehr gegeben. Davon profitiert jetzt der FC Augsburg.

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Laut ‚Sky‘ sind sich die Fuggerstädter mündlich mit dem zentralen Mittelfeldspieler einig, der einen bis 2030 datierten Vertrag unterschreiben soll. Da das Arbeitspapier bei den Sachsen im Sommer ausläuft, wird keine Ablöse für Sakar fällig.

Der 18-Jährige verlässt RB somit nach vier Jahren. In der vergangenen Saison hatte der deutsche U-Nationalspieler im Dezember 2024 gegen Holstein Kiel (2:0) sein Profidebüt gefeiert, seitdem kam kein weiterer Einsatz mehr dazu. In der aktuellen Spielzeit nominierte ihn Ole Werner noch kein einziges Mal für den Spieltagskader.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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