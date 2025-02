Krösche über Winter-Transfers: „Wir brauchen mehr Schultern“

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hat sich zu den abgeschlossenen Winter-Neuzugängen Elye Wahi (22) und Michy Batshuayi (31) geäußert. Gegenüber dem ‚kicker‘ erklärt der 44-Jährige, warum beide Transfers für die Rückrunde von enormer Bedeutung für die SGE sind: „Damit die jungen Spieler nicht zu sehr in der Verantwortung stehen. Talente wie Can Uzun oder Jean-Matteo Bahoya sind noch nicht so weit, dass sie alles schultern können. Wenn du den Jungs zu viel Verantwortung auflastest, bremst du ihre Entwicklung.“

Nach dem Abgang von Top-Scorer Omar Marmoush (25) zu Manchester City möchte die Eintracht die verlorenen Qualitäten auf mehrere Schultern verteilen. „Wir verfügen jetzt über unterschiedlichste Fähigkeiten“, ergänzte Krösche und führte fort: „Mit Wahi bekommen wir einen sehr schnellen Spieler, der auch die Tiefe anläuft.“ Batshuayi hingegen sieht Krösche als echten Strafraumstürmer mit Geschwindigkeit. Beide könnten im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18:30 Uhr) ihre Premiere für die Eintracht feiern.