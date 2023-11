Müller-Poker: Konkurrenz für den FC Bayern

Seine Karriere will Thomas Müller im Sommer noch nicht beenden. „Ich will auf jeden Fall über 2024 hinaus ein Jahr weiterspielen. So ist zumindest mein Plan“, sagte der 34-Jährige gestern. Beim FC Bayern würde man den auslaufenden Vertrag der Vereinsikone gerne verlängern, Gespräche sollen nach der Hinrunde stattfinden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Konkurrenzlos sind die Münchner aber nicht. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ signalisieren Vereine aus der nordamerikanischen Major League Soccer und aus Saudi-Arabien Interesse an Müller. Im vergangenen Winter soll zudem Manchester United die Fühler ausgestreckt haben.

Lese-Tipp

Bayern-Interesse: Warum ist Varane nur noch Uniteds Nummer vier?

Auf Gegenseitigkeit beruhte das Interesse damals nicht. „Das könnte jetzt anders sein“, berichtet die ‚Sport Bild‘. Erster Ansprechpartner für Müller sei aber weiterhin der FC Bayern, wenngleich eine Verlängerung auch mit Blick auf das 20-Millionen-Jahresgehalt „kein Selbstläufer“ werde.