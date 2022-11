Hummels nicht zur WM

Drei Jahre lang war Mats Hummels in der Nationalmannschaft außen vor. Joachim Löw holte den Abwehrchef von Borussia Dortmund im vergangenen Jahr wieder zurück zur DFB-Elf. Mit zur WM fährt der 33-Jährige aber wohl nicht.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, verzichtet Flick beim anstehenden Endrundenturnier auf den Innenverteidiger. Sein letztes Länderspiel absolvierte er bei der zurückliegenden EM im Achtelfinale gegen England (0:2).

Wenn Hummels fit war, war er in dieser Saison in Dortmund unter Edin Terzic gesetzt. Vor allem in der Champions League zeigte der Weltmeister von 2014 dabei sehr starke Leistungen und wurde beim 0:0 gegen Manchester Man of the Match. Die Nicht-Nominierung ist deshalb eine Überraschung.