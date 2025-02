Juve will Florentino – Benfica hält dagegen

Benfica kämpft um die Gunst von Mittelfeldspieler Florentino. Der ‚Record‘ berichtet, dass Klubpräsident Rui Costa an einem Angebot zur Vertragsverlängerung mit dem 25-Jährigen arbeitet. Florentino ist noch bis 2027 an die Adler gebunden. Aufgrund seiner Leistungen in der laufenden Spielzeit zieht der Rechtsfuß Aufmerksamkeit anderer Klubs auf sich.

So hat Juventus Turin laut dem ‚Corriere dello Sport‘ Kontakt zu den Benfica-Bossen aufgenommen, um einen möglichen Transfer von Florentino auszuloten. Diese Information wird vom ‚Record‘ bestätigt. Costa will den Leistungsträger aber nicht abgeben und würde ihn gerne mit einem neuen Kontrakt ausstatten, der eine ordentliche Gehaltserhöhung beinhalten soll.