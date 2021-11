Köln: Keller soll Sportchef werden

Die Suche nach einem Nachfolger für Ex-Sportchef Horst Heldt nimmt beim 1. FC Köln mittlerweile konkretere Formen an. Laut dem ‚Express‘ „spricht vieles dafür“, dass Christian Keller das Erbe des 51-Jährigen antritt. Keller hatte Ende Oktober seinen Vertrag als Geschäftsführer Sport beim SSV Jahn Regensburg auslaufen lassen und ist laut der Tageszeitung inzwischen „klarer Favorit“ bei den Geißböcken.

Einziges Problem für Köln: Keller würde voraussichtlich erst im April des nächsten Jahres seine Arbeit aufnehmen. Nach seinem Abschied in Regensburg kündigte der Kaderplaner an: „Vorher werde ich nichts machen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ich werde den November dazu nutzen, um mich zu entscheiden, was ich mache.“ Mit acht auslaufenden Spielerverträgen würde auf den kommenden Sportchef ausreichend Arbeit warten.