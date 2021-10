Bayern demütigt Bayer | Die Noten zum Topspiel

Vogelwilde erste Hälfte von Bayer Leverkusen. Vor allem nach dem frühen Rückstand durch Robert Lewandowski wollte das Team von Gerardo Seoane weit vorne anlaufen, wurde aber ein ums andere Mal von den Bayern überspielt. Beste Chancen durch Leroy Sané, Alphonso Davies und Thomas Müller waren zunächst die Folge. Als es dann für einige Minuten so aussah, als würden die Leverkusener so langsam im Spiel ankommen, nahm das Unheil seinen Lauf. Binnen weniger Minuten schraubten wiederum Lewandowski, dann Thomas Müller und schließlich Serge Gnabry per Doppelpack das Halbzeitergebnis auf 5:0.

Nach der Pause ging es für Bayer eigentlich nur noch um Schadensbegrenzung. Entsprechend stellte Seoane mit der Einwechslung vom Edmond Tapsoba auf Fünferkette um. Und diese sorgte dann – auch weil die Bayern einen Gang rausnahmen – für deutlich mehr Stabilität. Dank des Treffers durch Patrik Schick gewannen die Leverkusener sogar die zweiten 45 Minuten. Angesichts des Gesamtergebnisses ist das allerdings Makulatur.

Torfolge

0:1 Lewandowski (4.): Kimmich bringt einen Freistoßball auf den langen Pfosten. Dort steht Upamecano völlig blank und gibt die Kugel volley zurück in die Mitte. Der eingestartete Lewandowski hält die Hacke hin und trifft elegant zur frühen Bayern-Führung.

0:2 Lewandowski (30.): Wieder einmal haben die Bayern im Umschaltspiel viel zu viel Platz. Über Kimmich landet der Ball bei Sané, der wiederum dem mitgelaufenen Davies überlässt. Dessen Dribbling in den Strafraum stören die Bayer-Verteidiger nur halbherzig. Mit etwas Dusel landet das Spielgerät bei Lewandowski, der überlegt ins linke Eck vollendet.

0:3 Müller (34.): Eine Ecke darf Süle im gegnerischen Strafraum in aller Ruhe runterpflücken. Mit einem Haken vernascht der Innenverteidiger Gegenspieler Tah und spielt den Ball scharf nach innen. An der Fünferkante steht Müller blank und trifft etwas unorthodox.

0:4 Gnabry (35.): Wenige Sekunden nach Anpfiff verliert Frimpong den Ball. Auf der linken Seite hat Müller zu viel Raum, sieht den eingelaufenen Gnabry und spielt flach nach innen. Der Abschluss trudelt an Hradecky vorbei ins Netz.

0:5 Gnabry (37.): Es geht Schlag auf Schlag. Gnabry läuft über rechts an, spielt einen einfachen Doppelpass und steht erneut frei vor Hradecky. Überlegt schiebt der Nationalspieler das Leder flach am Finnen vorbei zum fünften Treffer.

1:5 Schick (55.): Mit ganz viel Geschick behauptet Wirtz im Mittelfeld den Ball und hat dann das Auge für den durchstartenden Schick. Im direkten Duell mit Hernández bleibt der Tscheche stabil. Gegen seinen platzierten Abschluss hat Neuer keine Chance.

Die Noten

Bayer Leverkusen

Eingewechselt

46‘ Tapsoba (3) für Paulinho

64‘ Bellarabi für Frimpong

64‘ Adli für Diaby

79‘ Alario für Schick

79‘ Retsos für Wirtz

FC Bayern

Eingewechselt

40‘ Stanisic (3) für Davies

46‘ Sabitzer (3,5) für Goretzka

64‘ Musiala für Lewandowski

64‘ Coman für Müller

72‘ Richards für Süle