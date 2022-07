Tottenham holt Lenglet an Bord

Tottenham Hotspur tütet den nächsten Transfer ein. Wie die Spurs bekanntgeben, schließt sich Innenverteidiger Clément Lenglet den Londonern an. Der 27-Jährige kommt für ein Jahr auf Leihbasis vom FC Barcelona. Von einer Kaufoption ist nichts bekannt.

Lenglet war bei Barça spätestens seit der Ankunft von Andreas Christensen ein Abschiedskandidat. Schon in der vergangenen Saison war der Franzose in der Abwehrzentrale nicht die erste Wahl und kam in La Liga lediglich zu sieben Startelfeinsätzen.

2018 hatte Barcelona Lenglet für rund 36 Millionen Euro vom FC Sevilla losgeeist. Sein Vertrag bei den Blaugrana läuft noch bis 2026. Bei den Spurs ist der Linksfuß nach den Verpflichtungen von Richarlison, Yves Bissouma, Ivan Perisic und Fraser Forster der fünfte Sommerneuzugang.

✍️ We are delighted to announce the signing of Clément Lenglet on a season-long loan from Barcelona, subject to international clearance and a work permit. #WelcomeLenglet