Augsburg tütet Mbuku-Deal ein

Nathanaël Mbuku (20) verstärkt künftig die Offensive des FC Augsburg. Wie die Fuggerstädter mitteilen, kommt der Flügelstürmer vom französischen Erstligisten Stade Reims und erhält einen Vertrag bis 2027. Sein Arbeitspapier beim Ligue 1-Teilnehmer wäre zum Saisonende ausgelaufen.

„Nach wirklich erfolgreichen Jahren, in denen ich viel Spielzeit bekam, ist es für mich an der Zeit ist, einen neuen Schritt zu wagen. Viele Franzosen schaffen in der Bundesliga ihren Durchbruch und auch ich möchte mich mit viel Arbeit und Fleiß als Spieler weiterentwickeln. Die Gespräche mit den Verantwortlichen des FCA haben mich überzeugt, weil der FCA einen attraktiven und offensiven Fußball spielt. Deshalb kann ich es kaum erwarten, mit meinen neuen Mitspielern auf dem Platz zu stehen“, sagt Mbuku.

In Reims war Mbuku kaum noch gefragt, stand zuletzt im November im Spieltagskader. Den Augsburgern hingegen steht mit dem verletzten André Hahn und dem wiedergenesenen Noah Sarenren Bazee nur wenig Spielermaterial auf dem rechten Flügel zur Verfügung.

„Ursprünglich war der Wechsel von Nathanaël Mbuku im kommenden Sommer angedacht, doch als sich schon jetzt im Winter die Möglichkeit bot, ihn zu verpflichten, haben wir Nägel mit Köpfen gemacht“, freut sich Sportvorstand Stefan Reuter über die Neuverpflichtung.