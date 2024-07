FC Bayern: Kompany-Korb für Schweinsteiger

Vincent Kompany soll ein Engagement von Tobias Schweinsteiger als Co-Trainer beim FC Bayern München abgewendet haben. Wie die ‚tz‘ berichtet, wollten die Bayern-Verantwortlichen den 42-jährigen Bruder von FCB-Legende Bastian Schweinsteiger ins Trainerteam um Vincent Kompany holen. Kompany, so heißt es, hatte andere Pläne und stellte stattdessen sein Trainerteam mit Aaron Danks, Floribert N‘Galula, Bram Geers und Rodyse Munienge vor.

Kein Platz für Schweinsteiger, der für den Job an der Säbener Straße sogar ein Angebot als Cheftrainer in der 2. Bundesliga abgelehnt haben soll. Der Ex-Osnabrücker wurde im November vergangenen Jahres an der Bremer Brücke entlassen und ist seitdem auf der Suche nach einer neuen Beschäftigung. Mit den Niedersachsen war Schweinsteiger 2022 aus der 3. Liga aufgestiegen.