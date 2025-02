BVB: Kabar-Entscheidung gefallen

Erst gestern hatten die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichtet, dass Almugera Kabar überzeugt davon ist, sich bei Borussia Dortmund durchsetzen zu können und dass sich der BVB bereits in Gesprächen über den ersten Profivertrag des Linksverteidigers befindet. Demnach sollte eine Entscheidung über die Zukunft im Frühjahr getroffen werden.

Jetzt könnte es doch schneller gehen als angenommen. Denn wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich Dortmund und Kabar bereits auf einen Vertrag geeinigt. Der 18-Jährige werde ein Arbeitspapier, das Gültigkeit bis 2028 besitzt, unterschreiben. Sein Fördervertrag läuft aktuell nur noch bis 2026, in den vergangenen Monaten hatte der AC Mailand vermehrt Interesse gezeigt.

Noch ist Luft nach oben

Obwohl die Durchlässigkeit für Youngster bei den Schwarz-Gelben aktuell nur sehr gering ist und die Chancen auf Einsatzzeiten für Kabar durch die Verpflichtung von Leihspieler Daniel Svensson (23) zumindest bis zum Sommer gegen null gehen, bleibt der U17-Weltmeister den Dortmundern erhalten.

Kabar feierte in dieser Saison Ende Oktober gegen den FC Augsburg (1:2) sein Debüt und flog mit der Ampelkarte vom Platz, auch bei seinen drei Einsätzen danach war noch Luft nach oben. In dieser Saison spielt der Verteidiger, der seit 2019 Schwarz-Gelb trägt, immer wieder auch für die U19 oder die Zweitvertretung der Borussia in der 3. Liga.