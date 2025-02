Svensson im Weg: Kabar vor Zukunftsentscheidung

Almugera Kabar ist bei Borussia Dortmund aktuell wieder etwas außen vor. Der 18-Jährige erlebte Ende Oktober ein Horrordebüt gegen den FC Augsburg (1:2), flog in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz und musste erstmal wieder pausieren. Im Anschluss aber war der Linksverteidiger – auch aufgrund von Verletzungsproblemen in der Abwehr – nahe dran am Profikader, gegen Bayer Leverkusen (2:3) stand er Anfang Januar sogar von Beginn an auf dem Rasen.

Überzeugen konnte Kabar, der im Sommer als Backup von Ramy Bensebaini eingeplant war und insgesamt zu vier Bundesligaspielen kam, bislang aber noch nicht, unter Niko Kovac spielt er keine Rolle und bekam obendrein Daniel Svensson vor die Nase gesetzt. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, ist der Außenverteidiger dennoch überzeugt davon, dass er sich beim BVB dauerhaft durchsetzen kann. Sein Fördervertrag läuft 2026 aus, in der Vergangenheit hatte unter anderem der AC Mailand immer wieder angeklopft.

Abstieg in der Rangordnung

Dem Bericht zufolge befindet sich Kabar mit dem BVB bereits in Gesprächen über einen ersten Profivertrag, demnach soll eine Entscheidung noch im Frühjahr fallen. Sollte Leihspieler Svensson allerdings über den Sommer hinaus beim Bundesligisten bleiben, wäre Kabar wohl auch in der kommenden Saison Linksverteidiger Nummer drei, eine Perspektive würde fehlen.

Diese sei den ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge für den U17-Weltmeister bei der Entscheidung wichtiger als Geld. Empfehlen konnte sich Kabar in dieser Saison noch nicht so richtig, sowohl in der Bundesliga als auch bei der Zweitvertretung in der 3. Liga wirkte er nicht immer glücklich in seinen Aktionen. Die BVB-Verantwortlichen und der Spieler werden in den kommenden Wochen ausloten, ob sich eine langfristige Zusammenarbeit für beide Seiten lohnen kann.