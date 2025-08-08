Verhandlungen gestartet: Coman vor Bayern-Abgang?

Mit Luis Díaz hat der FC Bayern den Königstransfer für die laufende Transferperiode kürzlich eingetütet. Der 28-jährige Kolumbianer kam für 70 Millionen Euro plus Boni vom FC Liverpool und soll den linken Flügel des deutschen Rekordmeisters beleben. Ausgerechnet auf dieser Position ist auch Kingsley Coman beheimatet. Der Franzose könnte deshalb den Abflug machen.

Laut Fabrizio Romano haben sogar schon Verhandlungen zwischen den Bayern und Al Nassr über einen Transfer des Nationalspielers begonnen. Dem Transfermarkt-Experten zufolge ist Coman das Transferziel Nummer eins für den saudischen Erstligisten. Die Mannschaft von Cristian Ronaldo (40) soll Verstärkung auf dem Flügel bekommen.

Schon im vergangenen Sommer gab es immer wieder Versuche aus der Saudi Pro League, Coman in den Wüstenstaat zu lotsen. Bis zum Deadline Day blieb die Spur heiß, dann entschied sich der Rechtsfuß für einen Verbleib an der Säbener Straße. Mit einem Jahr Verzögerung – und zunehmender Konkurrenz auf seiner Position in München – könnte der Transfer doch noch stattfinden.