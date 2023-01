Fener verleiht Bruma

Nur neun Tage nach seiner Festverpflichtung verleiht Fenerbahce seinen Flügelstürmer Bruma (28) nach Portugal. Bis zum Saisonende trägt Bruma das Trikot des SC Braga, eine Kaufoption gibt es nicht. In Istanbul steht der ehemalige Leipziger noch bis 2025 unter Vertrag.

Fener hatte Bruma erst kürzlich per Kaufoption in Höhe von 4,25 Millionen Euro dauerhaft von der PSV Eindhoven an Bord geholt. Wegen einer fehlenden Spielgenehmigung aufgrund der Ausländerregelung kam der Portugiese in der Süper Lig zuvor nur einmal für Fener zum Einsatz.

