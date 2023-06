Neuer Verein für Bochums Ganvoula

Silvère Ganvoula setzt seine Laufbahn in der Schweizer Super League fort. Der 26-jährige Stürmer schließt sich dem BSC Young Boys an. In Bern unterschreibt Ganvoula bis 2026 plus Option. Der Kongolese kommt ablösefrei, sein Kontrakt beim VfL Bochum läuft in neun Tagen aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

YB-Sportchef Steve von Bergen erklärt: „Wir freuen uns, dass wir mit Silvère Ganvoula einen sehr erfahrenen Stürmer verpflichten konnten. Er hat große Lust beim BSC Young Boys seine Qualitäten zu beweisen und die neue Herausforderung anzunehmen.“

Lese-Tipp

Transfer auf der Zielgeraden: Bochum holt Bero