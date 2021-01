Embolo aus Gladbach-Kader gestrichen

Borussia Mönchengladbach hat Breel Embolo aus dem Kader für das Bundesligaspiel gegen Werder Bremen am morgigen Dienstag (18:30 Uhr) gestrichen. Grund sei ein möglicher Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung.

Embolo werde erst nach zwei negativen Corona-Tests wieder am Teamtraining teilnehmen. Unbestätigten Medienberichten zufolge nahm der 23-jährige Schweizer in der Nacht zum Sonntag an einer illegalen Party mit insgesamt 23 Personen teil.