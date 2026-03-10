Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

VfB: Der Plan bei Zagadou

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Dan-Axel Zagadou im Dress des VfB @Maxppp

Der VfB Stuttgart will nicht um jeden Preis mit Dan-Axel Zagadou verlängern. Laut ‚Sky‘ müsste der Franzose auf eine Menge Gehalt verzichten, um bei den Schwaben zu bleiben. Gespräche über die Verlängerung seien gestartet, die Berater des 26-Jährigen schauen sich außerdem nach anderen Optionen um.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kommen Stuttgart und der Innenverteidiger nicht auf einen gemeinsamen Nenner, endet das Vertragsverhältnis im Juni. Der ehemalige Dortmunder ist seit vier Jahren beim VfB, hat aber immer wieder mit größeren Verletzungen zu kämpfen. Da er einer der Top-Verdiener ist, müsste er den Stuttgartern für einen Verbleib enorm entgegenkommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Stuttgart
Dan-Axel Zagadou

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Dan-Axel Zagadou Dan-Axel Zagadou
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert