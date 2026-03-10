VfB: Der Plan bei Zagadou

Der VfB Stuttgart will nicht um jeden Preis mit Dan-Axel Zagadou verlängern. Laut ‚Sky‘ müsste der Franzose auf eine Menge Gehalt verzichten, um bei den Schwaben zu bleiben. Gespräche über die Verlängerung seien gestartet, die Berater des 26-Jährigen schauen sich außerdem nach anderen Optionen um.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kommen Stuttgart und der Innenverteidiger nicht auf einen gemeinsamen Nenner, endet das Vertragsverhältnis im Juni. Der ehemalige Dortmunder ist seit vier Jahren beim VfB, hat aber immer wieder mit größeren Verletzungen zu kämpfen. Da er einer der Top-Verdiener ist, müsste er den Stuttgartern für einen Verbleib enorm entgegenkommen.