Unzufrieden: Gbamin will zurück in die Bundesliga

Jean-Philippe Gbamin möchte offenbar gerne wieder in der Bundesliga seine Fußballschuhe schnüren. Laut Informationen der ‚Bild‘ ist der Stürmer in England unglücklich und liebäugelt mit einer Rückkehr nach Deutschland. Ein konkretes Ziel nennt das Boulevardblatt nicht.

Gbamin war vor vier Jahren für 25 Millionen Euro vom FSV Mainz 05 zum FC Everton gewechselt. Seitdem bekommt der 27-Jährige keinen Fuß mehr auf den Boden, wurde unter anderem für vier Monate an ZSKA Moskau und in der abgelaufenen Saison an Trabzonspor verliehen. Der Kontrakt bei den Toffees ist noch bis 2024 datiert.

