Hürzelers Top-Talent Ferguson vor Leihe

Angreifer Evan Ferguson gilt als eines der größten Talente der Premier League und könnte Brighton noch in diesem Winter vorerst verlassen. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, soll der irische Angreifer verliehen werden. Er wolle gerne zu einem Premier League-Klub wechseln und sein Können in Englands höchster Spielklasse unter Beweis stellen.

Zuletzt war es etwas stiller um den 20-Jährigen geworden, der bereits mit 16 Jahren für die Seagulls sein Debüt gefeiert hatte. Eine langwierige Sprunggelenksverletzung setzte den Iren von April bis August außer Gefecht, unter Trainer Fabian Hürzeler kommt er seitdem nur zu Kurzeinsätzen. Lediglich in einem Ligaspiel stand Ferguson in der Startelf. Sein Vertrag bei Brighton läuft bis 2029 und enthält eine Ausstiegsklausel in Höhe von 115 Millionen Euro.