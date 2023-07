Neuer Abwehrmann für Hansa

Jesper van der Werff vom SC Paderborn wechselt für eine Saison die Farben. Wie Hansa Rostock mitteilt, kommt der Innenverteidiger für eine Spielzeit per Leihe zur Kogge. Von einer Kaufoption ist nicht die Rede.

Der 24-jährige Schweizer kam in der vergangenen Saison lediglich zu sieben Einsätzen für Paderborn. In der zweiten Saisonhälfte spielte er in den Plänen des Zweitligisten keine Rolle mehr. In Rostock will van der Werff wieder regelmäßig Einsatzminuten sammeln.

