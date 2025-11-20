Augsburg: Erster Interessent für Tietz

Schon im Winter könnte Phillip Tietz den FC Augsburg verlassen, um auf mehr Einsatzzeiten zu kommen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, zeigt der Toronto FC aus der MLS Interesse am 28-jährigen Angreifer. Unter Sandro Wagner hat Tietz nur die Jokerrolle inne und ist unzufrieden.

Fraglich sei allerdings, ob die Fuggerstädter den Mittelstürmer im Winter ziehen lassen. Da Samuel Essende (27) im Januar beim Afrika-Cup weilen wird und der Angriff ohnehin nur dünn besetzt ist, könnte Tietz der Abgang zumindest bis Mitte Januar verwehrt bleiben. Nach zehn Pflichtspielen steht der ehemalige Darmstädter bei einem Tor. Sein Vertrag läuft 2027 aus.