CR7 knackt nächsten Rekord | Scudetto für Inter „serviert“

CR7 knackt Rekord von Pele

Die Gerüchte um eine Rückkehr von Cristiano Ronaldo zu Real Madrid beherrschen die Gazetten. Nach dem bitteren Champions League-Aus im Achtelfinale gegen den FC Porto kam Kritik am portugiesischen Megastar auf. Gleichzeitig begannen die Spekulationen um einen Wechsel. Seine Kritiker konnte Ronaldo gegen Cagliari Calcio (3:1) zumindest kurzfristig zum Schweigen bringen. Mit einem lupenreinen Hattrick in der ersten Halbzeit durchbrach er die Rekordmarke von Brasilien-Legende Pélé, der in seiner Karriere 769 Treffer erzielte. Laut der ‚Tuttosport‘ sollten die Kritiker nun „die Klappe halten“. Aus Portugal gab es eine ähnliche Reaktion. „Redet jetzt“ fordert ‚A Bola‘ die Kritiker des Europameisters auf. Einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge hat selbst „König Pele seinem Nachfolger applaudiert“. Tatsächlich meldete sich Pele auf Facebook zu Wort. Er teilte seine Bewunderung für CR7 mit und gratulierte dazu, den „Torrekord in offiziellen Spielen gebrochen zu haben“.

„Lam zum Schlachter“

In England stand das Nord-London-Derby zwischen dem FC Arsenal und den Tottenham Hotspur auf dem Programm. Die Gunners konnten die Partie mit 2:1 für sich entscheiden und überzeugten auch spielerisch, während die Truppe von José Mourinho in allen Belangen zu wünschen übrig ließ. Für ein Highlight sorgten die Spurs trotzdem. Erik Lamela, der für den frühzeitig verletzt ausgewechselten Heung-min Son auf den Platz kam, traf zur zwischenzeitlichen Führung von Tottenham – und zwar per Rabona. Nachdem Arsenal das Spiel drehte, geriet Lamela erneut ins Rampenlicht. Wegen eines Schlags erhielt der Argentinier einen Platzverweis und führte sein Team damit auf die Schlachtbank. Daher titelt der ‚Daily Mirror‘ „Lam zum Schlachter“. Aufgrund der schwachen Leistung der Spurs schreibt der ‚Guardian‘ etwas sarkastisch: „Mourinhos Plan, tief zu stehen und mit einem Rabona zu gewinnen, wäre niemals aufgegangen.“ In der ‚Daily Mail‘ steht vor allem Pierre-Emerick Aubameyang im Fokus. Der Gabuner wurde aus disziplinarischen Gründen auf die Bank verbannt. „Uns geht’s gut – du wirst bestraft“, heißt es im englischen Tagesblatt.

„Die Meisterschaft ist serviert“

Inter Mailand ist nach dem vergangenen Wochenende klarer Favorit auf den Scudetto in der Serie A. Mit einem Sieg über den FC Turin (2:1) baute man den Vorsprung auf den AC Mailand aus. Der Stadtrivale unterlag zu Hause gegen die SSC Neapel mit 0:1. „Die Meisterschaft ist serviert“, prangt auf der Titelseite des ‚Corriere dello Sport‘, wo man offenbar davon ausgeht, dass die Nerazzurri in diesem Jahr den Titel holen werden. Bei der ‚Gazzetta dello Sport‘ geht es feuchtfröhlich zu. Die Titelseite ziert „Prost Inter“. Damit nimmt die italienische Sportzeitung Bezug auf den Torjubel von Lautaro Martínez, Achraf Hakimi und Alexis Sánchez, die auf dem Feld ein Kaffeekränzchen spielten, nachdem Lautaro das entscheidende 2:1 erzielte.