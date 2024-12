Union zieht die Reißleine: Svensson gefeuert

Bo Svensson ist nicht länger Trainer von Union Berlin. Wie der Tabellenzwölfte offiziell mitteilt, wurden der dänische Übungsleiter sowie sein Trainerteam am heutigen Freitag freigestellt. Unter dem 45-Jährigen war der Klub zuletzt in neun Pflichtspielen in Serie sieglos geblieben.

„Nach eingehender Analyse des bisherigen Saisonverlaufs sind wir überzeugt, dass für eine Trendumkehr eine deutliche Veränderung notwendig ist. Wir haben uns daher entschieden, die Zusammenarbeit mit Bo Svensson, Babak Keyhanfar, Kristoffer Wichmann und Tijan Njie nicht fortzusetzen“, erklärt Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball, „wir bedanken uns bei Bo Svensson und seinem Team für die geleistete Arbeit und wünschen ihnen alles Gute für ihren weiteren Weg.“

Eine Entscheidung darüber, wer Svensson auf der Trainerbank beerbt, soll in den kommenden Tagen fallen. Am 2. Januar startet Union in die Vorbereitung auf den Rückrundenstart.