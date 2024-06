Wolfsburg einig mit Innenverteidiger-Juwel

Der VfL Wolfsburg arbeitet an der Verpflichtung von Ismaël Doukouré. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, hat sich der Bundesligist mit dem Innenverteidiger-Talent von Racing Straßburg auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt. An seinen aktuellen Klub ist der 20-Jährige noch bis 2026 gebunden.

Die Verhandlungen mit Straßburg laufen aber weniger rund. Zwar hat Wolfsburg dem Bericht zufolge ein Angebot über acht Millionen Euro für Doukouré abgegeben, es sei jedoch davon auszugehen, dass der Ligue 1-Klub dieses ablehnen wird.

Bereits im vergangenen Sommer bemühte sich Wolfsburg um den französischen U21-Nationalspieler, der in der abgelaufenen Saison auf 22 Ligaeinsätze kommt. Damals biss man sich an Straßburg die Zähne aus. Die Einigung mit Doukouré versetzt den VfL nun aber in eine deutliche bessere Verhandlungsposition.