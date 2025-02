SGE will im Sturm noch einmal nachlegen

Eintracht Frankfurt ist am Deadline Day noch auf der Suche nach einem weiteren Neuzugang. Laut ‚Bild‘ soll es sich dabei um einen Stürmer handeln. „Ich glaube, Markus hat noch ein bisschen was zu tun heute Abend. Wir werden sicher noch mal telefonieren. Aber wir sollten nur aus Überzeugung handeln, es muss Sinn machen und zu unserer Mannschaft passen“, so Trainer Dino Toppmöller gestern Abend.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sturm fehlten gegen den VfL Wolfsburg (1:1) sowohl Neuzugang Elye Wahi (22) als auch Igor Matanovic (21) verletzt, folglich klaffte hinter Hugo Ekitiké (22) eine Lücke. Um das künftig zu vermeiden, soll der Kader also noch einmal verstärkt werden. In der Verteidigung droht Robin Koch (28) mit einer Schulterverletzung aus dem Wolfsburg-Spiel für längere Zeit auszufallen, auch hier könnte Markus Krösche (44) noch einmal gefragt sein.