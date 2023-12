Real: Ancelotti begrüßt Varane-Transfer

Carlo Ancelotti steht einer Rückholaktion von Raphaël Varane zu Real Madrid anscheinend offen gegenüber. Reals Trainerstab, so berichtet die spanische ‚as‘, würde den französischen Innenverteidiger gerne wieder in den eigenen Reihen begrüßen. Vertraglich ist der 30-Jährige dem Vernehmen nach nur noch bis zum Sommer an Manchester United gebunden.

Fest steht, dass die Madrilenen aufgrund der Verletzungswelle im Winter Verstärkung für die Abwehrzentrale an Land holen werden. Die ‚Sport Bild‘ hatte Varanes Comeback bei den Königlichen, für die er zehn Jahre auf dem Feld stand, ins Spiel gebracht. United-Coach Erik ten Hag möchte den vierfachen Champions League-Sieger allerdings gerne in Manchester halten.