Werder: Angebot für Woltemade

Werder Bremen will den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Nick Woltemade (21) verlängern. Der ‚kicker‘ berichtet, dass dem Stürmer ein erstes Angebot seines Vereins vorliegt und die Gespräche weiterhin laufen – eine Entscheidung zeichnet sich noch nicht ab. Lizenzbereich-Leiter Clemens Fritz betont: „Wir sehen viel in ihm. Deswegen würden wir gerne mit ihm verlängern.“

Woltemade, in der vergangenen Saison an die SV Elversberg verliehen, kommt in dieser Spielzeit auf rund 240 Ligaminuten. Eine Torbeteiligung gelang dem U21-Nationalspieler noch nicht. Fritz merkt an: „Er versteht es auch immer besser, das Spiel schneller zu machen, mit nur ein, zwei Kontakten. Und beim Thema Effizienz bin ich auch optimistisch, dass er weitere Schritte machen wird – Nick ist ja immer noch ein junger Spieler.“