Arbeloa lockt drei Real-Profis

Álvaro Arbeloa möchte drei Ex-Spieler zum FC Fulham holen. Wie die ‚BBC‘ berichtet, hat der neue Trainer der Cottagers Offensivjuwel Franco Mastantuono (18), Außenverteidiger Fran García (26) und Stürmer Gonzalo García (22) von Real Madrid auf seiner Wunschliste.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während bei Mastantuono eine Leihe angedacht sei, sollen die letztgenannten sogar festverpflichtet werden. Arbeloa war nach Saisonschluss bei den Königlichen zurückgetreten und hat am gestrigen Dienstag in Fulham einen Dreijahresvertrag unterschrieben.