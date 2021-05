United: Grundsatzentscheidung bei van de Beek?

Manchester United will Donny van de Beek diesen Sommer offenbar auf keinen Fall ziehen lassen. Laut der ‚Sun‘ haben die Bosse die Entscheidung gefällt, keinerlei Angebote für den niederländischen Mittelfeldspieler anzunehmen. Nach seiner durchwachsenen Debütsaison bei den Red Devils solle van de Beek sein Potenzial dann eben im zweiten Jahr ausschöpfen.

Der englischen Boulevardzeitung zufolge klopfte zuletzt Ex-Klub Ajax Amsterdam bei United an, um sich nach einer Leih-Rückkehr des 24-Jährigen zu erkundigen. Doch der Manchester-Klub sei nicht interessiert an dieser Lösung, sondern vertraue van de Beeks Entwicklung. Nur 16 Mal lief van de Beek bislang in der Premier League auf.