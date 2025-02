Milan: Leão zum halben Preis?

Der AC Mailand könnte Topstar Rafael Leão (25) im Zuge eines Umbruchs im Sommer abgeben. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, ist der portugiesische Flügelspieler nicht mehr unantastbar bei den Rossoneri, die eine bislang enttäuschende Saison spielen. Sowohl Leão als auch Linksverteidiger Theo Hernández (27) stehen bei Milan seit einiger Zeit in der Kritik. Im Falle des Franzosen ist der AC nicht gewillt, den 2026 enden Vertrag zu besseren Konditionen zu verlängern und denkt daher über einen Verkauf im Sommer nach.

Bei Leão, der noch einen bis 2028 gültigen Kontrakt besitzt, ist die Lage anders, hängt aber vorrangig vom Verkaufspreis ab. Die Ausstiegsklausel über 175 Millionen Euro wird für den Tempodribbler kein Klub ziehen. Laut der ‚Gazzetta‘ wäre Milan daher bereits ab 80 Millionen Euro gesprächsbereit. Leão kommt in dieser Saison auf 17 Torbeteiligungen in 35 Spielen, konnte das vorzeitige Aus in der Champions League aber nicht verhindern. In der Serie A belegt der Meister von 2022 einen enttäuschenden siebten Tabellenplatz.