Hohes Preisschild: Bayern will Disasi

Axel Disasi ist laut Medienberichten in Frankreich ein Kandidat beim FC Bayern. ‚RMC‘ vermeldet, dass die Münchner einen Transfer für den kommenden Sommer ausloten, seit Wochen soll sich der deutsche Rekordmeister nach Disasi erkundigen.

Der 24-Jährige steht noch bis 2025 bei der AS Monaco unter Vertrag. ‚RMC‘ nennt 50 Millionen Euro aufwärts als mögliche Ablösesumme – in England wird zudem Manchester United Interesse nachgesagt. Bei der WM in Katar absolvierte Disasi seine ersten drei A-Länderspiele für Frankreich.

Mit seinem Profil könnte der 1,90-Meter-Mann einen möglichen Abgang des abwanderungswilligen Benjamin Pavard (26/Vertrag bis 2024) auffangen. Wie sein Landsmann ist Disasi im Abwehrzentrum und rechts hinten einsetzbar. Ob Bayern bei den gehandelten Summen einen konkreten Vorstoß wagt, bleibt aber abzuwarten.