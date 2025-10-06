Bundesliga: Die FT-Topelf des 6. Spieltags

Der FC Bayern hat durch ein 3:0 bei Eintracht Frankfurt seinen Vorsprung an der Tabellenspitze ausgebaut. Die Verfolger Borussia Dortmund und RB Leipzig trennten sich 1:1. Ein echtes Statement setzte derweil der Hamburger SV, der nach dem 4:0 gegen Mainz 05 gleich vierfach in der FT-Topelf des Spieltags vertreten ist.
Spieler des Spieltags: Rayan Philippe
Dass der HSV mittlerweile in der Bundesliga angekommen ist, liegt auch maßgeblich am Neuzugang von Eintracht Braunschweig. Der pfeilschnelle Philippe legte eine tolle Partie hin und krönte seine Vorstellung mit gleich zwei Treffern.
Die FT-Topelf
Die Ergebnisse im Überblick
TSG Hoffenheim - 1. FC Köln 0:1
Bayer Leverkusen - Union Berlin 2:0
Borussia Dortmund - RB Leipzig 1:1
Werder Bremen - St. Pauli 1:0
FC Augsburg - VfL Wolfsburg 3:1
Eintracht - Bayern München 0:3
VfB Stuttgart - Heidenheim 1:0
Hamburger SV - Mainz 05 4:0
Borussia M’gladbach - Freiburg 0:0
Wer war euer Spieler des 6. Spieltags?
