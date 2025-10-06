Bundesliga: Die FT-Topelf des 6. Spieltags

Spieler des Spieltags: Rayan Philippe

Dass der HSV mittlerweile in der Bundesliga angekommen ist, liegt auch maßgeblich am Neuzugang von Eintracht Braunschweig. Der pfeilschnelle Philippe legte eine tolle Partie hin und krönte seine Vorstellung mit gleich zwei Treffern.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick

TSG Hoffenheim - 1. FC Köln 0:1

Bayer Leverkusen - Union Berlin 2:0

Borussia Dortmund - RB Leipzig 1:1

Werder Bremen - St. Pauli 1:0

FC Augsburg - VfL Wolfsburg 3:1

Eintracht - Bayern München 0:3

VfB Stuttgart - Heidenheim 1:0

Hamburger SV - Mainz 05 4:0

Borussia M’gladbach - Freiburg 0:0