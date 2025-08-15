Ouattara vor 40-Millionen-Wechsel

Der AFC Bournemouth macht nach den Verkäufen von Dean Huijsen (Real Madrid), Milos Kerkez (FC Liverpool) und Ilya Zabarnyi (Paris St. Germain) weiter kräftig Kasse. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato steht Dango Ouattara (23) vor dem Wechsel zum FC Brentford. Heute soll der Medizincheck stattfinden.

Als Ablöse fließen stolze 40 Millionen Euro plus Boni für den Offensivspieler, sodass die Gesamt-Transfereinnahmen von Bournemouth in diesem Sommer auf 230 Millionen Euro steigen. In der vergangenen Premier League-Saison gelangen Ouattara sieben Tore und vier Vorlagen in 32 Spielen. Im Januar 2023 war er für 22,5 Millionen Euro vom FC Lorient zu Bournemouth gewechselt.