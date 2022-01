Badstuber: „Die Bundesliga ist abgehakt“

Holger Badstuber will zumindest als Fußballprofi nicht mehr zurück nach Deutschland. „Die Bundesliga ist für mich abgehakt“, stellt der derzeit vereinslose Abwehrspieler gegenüber ‚Sky‘ klar und beantwortet die Nachfrage, ob es doch nochmal die Bundesliga werden könnte mit einem klaren „Nein“.

Stattdessen will Badstuber, dessen Vertrag beim FC Luzern Mitte Dezember aufgelöst wurde, andernorts noch etwas erleben. „Wir werden sehen, wo es hingeht. Mein Gedanke ist einfach nochmal in die weite Welt hinaus und ein Abenteuer erleben. Es sind mehrere Länder in der Auswahl“, so der 32-Jährige.