Entscheidung naht: Bundesliga-Flirt Wahi auf dem Sprung

Im Poker um Elye Wahi zeichnet sich eine zeitnahe Entscheidung ab. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite ‚Foot Mercato‘ befindet sich der FC Chelsea in aussichtsreichen Gesprächen mit der Spielerseite und Arbeitgeber HSC Montpellier. An der Stamford Bridge ist man zuversichtlich, den Deal innerhalb der anstehenden Woche abzuschließen.

Wahi, so der Plan der Blues, soll zunächst an den französischen Schwesterklub Racing Straßburg weiterverliehen werden. Setzt der 20-Jährige seine exzellente Entwicklung in der Ligue 1 fort, geht es für ihn der Premier League weiter. Ein Vorgehen, das zum neuen Kurs der Londoner passt. Seit Monaten setzt Chelsea auf junge, entwicklungsfähige Spieler. Straßburg fungiert nach der Übernahme durch die Klubbesitzer der Blues um Todd Boehly derweil als Farmteam.

In den vergangenen Monaten war Wahi ein Thema bei Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund und RB Leipzig. Nach FT-Informationen beschäftigte sich das Bundesliga-Trio in der Tat mit dem Torjäger, intensiviert wurden die Bemühungen aber offenkundig nicht weiter. Nach 19 Saisontreffern für Montpellier geht Wahis Torejagd nun offenbar zunächst in Straßburg und dann in London weiter.