Medien: Bayern will Aarons verpflichten

Der FC Bayern bleibt offenbar an Max Aarons von Norwich City dran. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, wollen die Münchner den 21-jährigen Rechtsverteidiger im Sommer an Bord holen. Aarons war bereits im vergangenen Transferfenster ein Kandidat beim FCB.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Kontakt zwischen Bayern und Aarons wird laut ‚Daily Mail‘ schon seit zwei Saisons aufrechterhalten. Manchester United soll den jungen Engländer (sieben U21-Länderspiele) ebenfalls auf dem Zettel haben.

Sarr nur die B-Lösung?

Aarons trat im Sommer mit Norwich den Gang in die Zweitklassigkeit an, verpasste in der aktuellen Saison noch keine Ligaminute. Thema in München war neben Aarons damals auch Sergiño Dest (20), der aber von Ajax Amsterdam zum FC Barcelona wechselte.

Die Bayern holten für rechts hinten schließlich Bouna Sarr (29) für acht Millionen Euro aus Marseille. Überzeugen konnte der Franzose bislang nicht, stand in der Liga seit Anfang November nicht mehr auf dem Platz. Dass sich der deutsche Rekordmeister weiterhin nach Alternativen umschaut, ist da nur logisch.