Werder: Silva in die Startelf?

Winterneuzugang André Silva könnte am morgigen Freitagabend (20:30 Uhr) gegen den SC Freiburg erstmals von Beginn an für den SV Werder Bremen auflaufen. „Ja, das ist so“, antwortete Trainer Ole Werner auf der heutigen Pressekonferenz auf die Frage, ob der 29-jährige Angreifer reif für die Startelf ist, „ob es dann für 90 Minuten reicht, ist sicherlich eine andere Frage. Er ist eine Option, von Beginn an zu spielen.“ Noch ist Silva nicht die erhoffte Verstärkung für die Offensive. Der Leihspieler von RB Leipzig bleib in seinen bisherigen zwei Auftritten ohne Scorerpunkt.

An dessen fehlender Bindung zum Spiel liege das aber nicht, wie Werner über die Leistungen gegen die TSG Hoffenheim (1:3) sagte: „Ich finde, dass er gut eingebunden war, viele Situationen hatte, in denen er Bälle behaupten konnte.“ Lizenzleiter Peter Niemeyer betonte zuletzt ebenfalls: „Wir sind überzeugt, dass die Bindung relativ schnell kommt. Weil André und die Mannschaft Qualität haben und er das Niveau und die Liga kennt. Deshalb wird er ganz schnell das Spielsystem adaptieren und eine Bindung zur Mannschaft finden.“