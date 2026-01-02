Teuerster Transfer des Winters perfekt

Crystal Palace vollzieht den bisher teuersten Deal der aktuellen Transferperiode. Wie der englische Pokalsieger offiziell mitteilt, wechselt Brennan Johnson von Tottenham Hotspur zu den Südlondonern. Bei den Eagles unterzeichnet der 24-Jährige ein Arbeitspapier bis 2030. Für die Dienste des walisischen Nationalspielers fließen dem Vernehmen nach rund 40 Millionen Euro an die Spurs.

Johnson hatte erst im Mai dieses Jahres den entscheidenden Treffer im Europa League-Finale gegen Manchester United (1:0) erzielt und die vergangene Spielzeit mit 18 Toren als bester Torschütze seines Teams beendet. In der aktuellen Saison fiel er aber unter Neu-Trainer Thomas Frank in Ungnade und stand lediglich sechsmal in der Startelf. Palace-Trainer Oliver Glasner zeigt sich erfreut über seinen Neuzugang: „Brennan wird uns mit seiner Schnelligkeit und seinen Torjäger-Qualitäten mehr Optionen im Angriff bieten und angesichts der bevorstehenden Spiele eine wertvolle Verstärkung für die Mannschaft sein.“