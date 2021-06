HSV verleiht Heil

Ogechika Heil wird in der kommenden Saison in den Niederlanden spielen. Wie der Hamburger SV verkündet, wechselt der 20-jährige Außenbahnspieler für ein Jahr auf Leihbasis zum Eredivisie-Aufsteiger Go Ahead Eagles Deventer. Eine Kaufoption ist offenbar nicht Teil des Deals.

„Ogi hat sich über unsere U21 für die Profis empfohlen und dort mit den Kurzeinsätzen auf sich aufmerksam gemacht. Für den nächsten Schritt sind Spielpraxis und Erfahrungen elementar wichtig, daher sehen wir in einer Leihe jetzt die optimale Konstellation. Wir sind überzeugt, dass dies bei den Go Ahead Eagles möglich ist und wünschen ihm alles Gute“, so Sportdirektor Michael Mutzel.