Heuer Fernandes: „Vertrag unter anderen Vorzeichen unterschrieben“

Daniel Heuer Fernandes blickt beim Hamburger SV gelassen in die Zukunft. „Natürlich habe ich den Vertrag unter anderen Vorzeichen unterschrieben“, räumt der degradierte Keeper gegenüber der ‚Bild‘ zwar ein, gibt sich aber hoffnungsvoll: „Es kann natürlich auch schnell wieder in die andere Richtung gehen. Unser Fokus liegt auf den verbleibenden acht Spielen und auf dem gemeinsamen Ziel. Klar ist auch, dass wir uns danach zusammensetzen werden und über die Situation sprechen. Ich bleibe cool und dann werden wir sehen, was passiert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Anfang Februar wurde Heuer Fernandes vom damaligen Trainer Tim Walter durch Matheo Raab (25) ausgetauscht. Als der Übungsleiter gehen musste, hoffte Heuer Fernandes auf ein Comeback: „Ja. Ich habe gehofft, dass ich bei Hansa (2:2, Anm. d. Red) spielen werde. So ehrlich muss ich sein. Als es nicht so kam, waren die Anzeichen danach schon so, dass ich weiter auf der Bank sitzen werde.“