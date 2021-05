Hertha: Drei weitere Klubs buhlen um Cunha

Matheus Cunha weckt immer mehr Begehrlichkeiten im europäischen Ausland. Nach dem konkreten Interesse von Leeds United beschäftigen sich ‚Sky‘ zufolge noch drei weitere Klubs mit der Verpflichtung des Angreifers von Hertha BSC: Die AS Monaco, die SSC Neapel und Atalanta Bergamo haben den 21-jährigen Brasilianer nun auch auf dem Zettel.

Mit je acht Treffern und acht Assists ist Cunha Topscorer der Berliner und in der vom Abstiegskampf geprägten Saison einer der wenigen sportlichen Lichtblicke. Große Not, den Angreifer abzugeben, hat die Hertha nicht. Sein Vertag in der Hauptstadt gilt noch bis 2024.

Dementsprechend hoch fällt das Preisschild für Cunha aus. Laut ‚Sky‘ würde man den Mittelstürmer erst ab einer Summe von 30 Millionen Euro ziehen lassen. Im Januar 2020 hatte die Hertha 18 Millionen Euro an RB Leipzig überwiesen.