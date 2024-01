Wieder verletzt: Bayern lange ohne Upamecano

Der FC Bayern wird voraussichtlich etwas länger auf Dayot Upamecano verzichten müssen. In der Partie gegen Union Berlin (1:0) am Mittwochabend fasste sich der französische Innenverteidiger kurz vor der Halbzeit nach einem Sprint an den linken hinteren Oberschenkel. In der Pause wurde Upamecano dann für den debütierenden Eric Dier ausgewechselt.

Nach der Partie ließ Thomas Tuchel keine große Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr des wichtigen Abwehrspielers aufkommen: „Faserverletzung an der Rückseite des Oberschenkels. Extrem bitter für uns. Er ist in seiner jetzigen Form unersetzlich.“ Zudem ergänze der Trainer des Rekordmeisters: „Bei Upa reden wir über Wochen.“