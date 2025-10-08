DFB: Die wichtige Bedingung für ein Neuer-Comeback

Ob Manuel Neuer sich mit einem Comeback in der Nationalmannschaft beschäftigt, hängt offenbar hauptsächlich an einer Bedingung. Laut der ‚Bild‘ erwartet der Torhüter des FC Bayern, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann proaktiv auf ihn zugeht und dabei glaubhaft versichert, dass er Neuer gerne zurück ins Team bringen würde. Bislang fühlte wohl nur DFB-Sportdirektor Rudi Völler vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neuer könnte sich eine Zusammenarbeit mit Nagelsmann bei der Weltmeisterschaft in den USA, in Kanada und in Mexiko durchaus vorstellen. Ein öffentliches Statement zur Thematik ist dem Boulevardblatt zufolge aber nicht zu erwarten. Der 39-Jährige will das Standing der anderen DFB-Keeper nicht schwächen.

In der Vergangenheit gab es durchaus Spannungen zwischen Neuer und Nagelsmann. Beim FC Bayern knisterte es zwischen den beiden Protagonisten. Nagelsmann schmiss mit Torwarttrainer Toni Tapalovic ausgerechnet Neuers Trauzeugen raus. Während gemeinsamer Zeiten bei der Nationalmannschaft glätteten sich die Wogen allerdings wieder einigermaßen. Trotzdem trat Neuer nach der EM 2024 aus dem DFB-Team zurück.