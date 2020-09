Platzt der Suárez-Deal?

Der Wechsel von Luis Suárez vom FC Barcelona zu Juventus Turin steht auf der Kippe. Laut der ‚as‘ konnte sich der Uruguayer mit den Katalanen bislang nicht auf eine Vertragsauflösung einigen. In Turin wird man nun ungeduldig, da Coach Andrea Pirlo zeitnah einen neuen Stürmer an Bord holen will.

Suárez und Juve sind sich Medienberichten zufolge bereits einig, was die Modalitäten einer Zusammenarbeit betrifft. Der 33-Jährige fordert aber zusätzlich eine Abfindung vom FC Barcelona. Dort ist sein Vertrag noch bis kommenden Sommer gültig.