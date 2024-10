Schmadtke neuer Bayern-Chefscout

Der FC Bayern vollzieht den Wechsel an der Spitze der Scoutingabteilung. Die Münchner vermelden die Verpflichtung von Nils Schmadtke, Sohn des ehemaligen Bundesliga-Profis und -Managers Jörg Schmadtke. Der 35-Jährige tritt die Nachfolge von Markus Pilawa als Head of Scouting an, mit dem sich der Rekordmeister auf eine Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Nils“, lobt Bayern-Sportdirektor Christoph Freund den neuen Mitarbeiter, „hat bereits viele Erfahrungen im Profifußball gesammelt und bringt eine große Expertise im Bereich Scouting mit. Wir wollen potenzielle Spieler für den FC Bayern so früh wie möglich erkennen, hier wird Nils eine wichtige Rolle einnehmen.“ Bis zum Sommer war Schmadtke als Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach tätig. Nun tritt er einen neuen Job an der Säbener Straße an.