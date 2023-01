Sommer: Gladbach-Statement und ein interessantes Detail

Jetzt geht es im Poker um die Dienste von Yann Sommer (34) endgültig auf die Zielgeraden. Der Schweizer Keeper nahm nicht am heutigen Training bei Borussia Mönchengladbach teil. „Die Verhandlungen über einen Transfer des 34-jährigen Torhüters befinden sich in der finalen Phase“, geben die Fohlen dazu bekannt.

Derweil wartet ‚Sky‘ mit einer interessanten Info auf: Die letztendliche Höhe von Sommers Ablöse hängt offenbar vom Abschneiden des FC Bayern in der Champions League ab. Die Bonuszahlungen in Höhe von 1,5 Millionen Euro werden bei einem Titelgewinn der Münchner in der Königsklasse fällig.

In diesem Fall wird Sommer seinen So-gut-wie-Arbeitgeber 9,5 Millionen Euro Ablöse kosten. Es wären verschmerzbare Mehrkosten, sollte dem Rekordmeister wirklich der große Champions League-Coup gelingen.

Update (18:38 Uhr): Nach Informationen von ‚Sky‘ ist Yann Sommer inzwischen in München gelandet. Die Dinge nehmen ihren Lauf.