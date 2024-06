Unabhängig von Groß: BVB heiß auf Höjbjerg

Borussia Dortmund bekundet Interesse an Pierre-Emile Höjbjerg von Tottenham Hotspur. Nach Informationen der ‚Bild‘ beschäftigen sich die Schwarz-Gelben mit dem 28-jährigen Dänen, der zurzeit mit seiner Nationalmannschaft an der EM in Deutschland teilnimmt und im Achtelfinale auf das DFB-Team treffen könnte.

Die Wege sind also kurz. Und Höjbjerg wäre womöglich gar nicht abgeneigt, den Schritt zurück nach Deutschland zu gehen, denn bei den Spurs hat der zweikampfharte Stratege seinen unangefochtenen Stammplatz vergangener Jahre in der abgelaufenen Saison verloren. Immer wieder kam der ehemalige Bayern-Profi nur von der Bank.

Ein weiterer Pluspunkt: Höjbjerg, der zwischen 2012 und 2016 vier Jahre lang in Deutschland spielte, spricht hervorragend Deutsch. Er könnte also sehr aktiv dabei helfen, dem Team auch in der Bundesliga wieder den richtigen Geist einzuhauchen.

Groß unabhängig von Höjbjerg

Der umfassende Mittelfeld-Umbau beim BVB sieht vor, dass voraussichtlich zwei Spezialisten für die Zentrale kommen sollen. Die Personalie Pascal Groß (33) ist also unabhängig von Höjbjerg zu betrachten. Gleiches gilt für Joey Veerman (26/PSV Eindhoven), der als Alternative zu Groß anzusehen ist und ebenso wie der deutsche EM-Fahrer sehr gut neben dem spielerisch starken Abräumer Höjbjerg agieren könnte.