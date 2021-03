Bericht: Bayern denkt an Pulisic

Der FC Bayern und zwei Premier League-Klubs beobachten die Situation von Christian Pulisic beim FC Chelsea offenbar sehr genau. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, sollen neben dem deutschen Rekordmeister auch Manchester United und der FC Liverpool den US-Amerikaner auf ihrem Radar haben. Pulisic schließe aufgrund seiner derzeitigen Situation einen Transfer im Sommer nicht aus, so das englische Tagesblatt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Flügelspieler verbrachte lange Zeit damit, sich unter Frank Lampard durchzusetzen. Mit dem Trainerwechsel zu Thomas Tuchel, unter dem Pulisic einst bei Borussia Dortmund den Durchbruch schaffte, wurde die Hierarchie im Team wieder durchgewürfelt. Unter seinem ehemaligen Förderer kam der 22-Jährige bisher nur spärlich zum Einsatz.

Bayern mit Bedarf auf dem Flügel

Bei den Bayern wäre im Sommer eine Position auf dem Flügel frei. Will man dem Anspruch, beide Flügelpositionen doppelt besetzt zu haben, auch in der kommenden Spielzeit gerecht werden, braucht man einen Ersatz für Douglas Costa. Der Brasilianer ist zur Leihe in München. Aufgrund schwacher Leistungen wird er die Säbener Straße am Saisonende wieder verlassen müssen. Pulisic könnte seinen Kaderplatz einnehmen, müsste sich dann aber mit noch stärkerer Konkurrenz auseinandersetzen als bei Chelsea.

Auch die bislang ausbleibende Vertragsverlängerung mit Kingsley Coman sorgt dafür, dass Hasan Salihamidzic und Hansi Flick mit Weitsicht agieren müssen. Pulisic ist jung, kennt die Bundesliga gut und bringt Entwicklungspotenzial mit. Dazu hat er bereits bewiesen, dass er höchsten Ansprüchen genügen kann.

FT-Meinung