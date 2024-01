Kölns Toptalent Diehl vor VfB-Transfer

Das Jahr 2024 wird für den 1. FC Köln vor allem in Sachen Transfers überaus knifflig. Aufgrund der Transfersperre sind die Rheinländer darauf angewiesen, den Kader so gut es geht zusammenzuhalten. Bei Jeff Chabot (25) könnte das aufgrund einer Ausstiegsklausel schwierig werden, aber auch Toptalent Justin Diehl wird den Kölnern wahrscheinlich von der Fahne gehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der ‚kicker‘ berichtet, könnte beim 19-Jährigen nun alles sehr schnell gehen. Das Offensivjuwel wird die Schuhe ab der kommenden Saison am Cannstatter Wasen schnüren. Der Wechsel zum VfB Stuttgart könne „bereits in dieser Woche festgezurrt werden“. Da der Vertrag im Sommer ausläuft, wird keine Ablösezahlung fällig.

Lese-Tipp

Trotz Transfersperre: Erster Köln-Abgang steht bevor

Diehl konnte in der laufenden Saison vor allem für die zweite Mannschaft überzeugen. In der Regionalliga West kommt er nach 19 Einsätzen auf 21 Torbeteiligungen. Am vergangenen Samstag feierte er gegen den FC Heidenheim (1:1) sein diesjähriges Bundesliga-Debüt. In der Vorsaison durfte er bereits zweimal für die Profis auflaufen.